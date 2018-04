Mit Sprengstoff beladener Lkwr explodierte in China - 7 Tote

Bei der Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens sind in China sieben Menschen ums Leben gekommen. 13 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der nordöstlichen Provinz Shaanxi verletzt, wie lokale Behörden am Donnerstag berichteten. Das Unglück ereignete sich demnach bereits am Dienstag auf dem Parkplatz eines Bergbaubetriebes, dem der Laster gehörte.

Der Lkw hatte den Sprengstoff den Berichten zufolge gerade aus einer Nachbarprovinz angeliefert. In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunfällen, weil Arbeitsvorschriften zu lasch sind oder nicht eingehalten werden.