Mit Skiern (!) auf Frau eingeprügelt – Streit unter Skifahrern eskaliert komplett

Streit eskalierte komplett. - © APA/SYMBOLBILD

Wilde Szenen haben sich am Mittwoch auf einer Skipiste in Sölden abgespielt: Nach einem Disput riss ein 48-jähriger Deutscher eine 40-jährige Landsfrau nieder, prügelte mit den Stöcken und danach mit Skiern auf die am Boden liegende Frau ein. Dafür sollte er bitter bezahlen: Er wurde vom Lebensgefährten der Frau verprügelt, der ihm dabei eine Rippe brach.