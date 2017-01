Mit Schwung in die Zukunft

Hohenems. (bet) Mit der Bürgermusik Hohenems geht es musikalisch steil bergauf. Der neue Dirigent Dietmar Vonach hat neuen Schwung in den Verein gebracht. Das Cäcilienkonzert des vergangenen Jahres legte hiervon ein beeindruckendes Zeugnis ab.

Neue Aufgaben

„Auf solidem Kurs befindet sich die Bürgermusik Hohenems“, lautete das Fazit von Obmann Karl-Heinz König, der im Vereinsheim neben den zahlreich erschienenen Musikerinnen und Musiker auch den Kulturstadtrat Johannes Drexel sowie Bürgermeister Dieter Egger begrüßen konnte. Nach einem ehrenvollen Gedenken an die Verstorbenen der Bürgermusik hielt der Obmann Rückschau auf ein musikalisch-gesellschaftliches Programm, das 2016 abgearbeitet wurde und dankte den Mitgliedern für ihren enormen Einsatz bei den verschiedenen Veranstaltungen. Er wies aber auch auf die neuen Aufgaben hin, die folgen werden. Den Fokus richtete Karl-Heinz König dabei auf die notwendige Werbung von Musikernachwuchs.

Erfolgreiches Vereinsjahr

Alle Auftritte und wichtigen Ereignisse des vergangenen Jahres führte der Schriftführer Stefan Klien noch einmal vor Augen. Dass sich erfolgreiche Veranstaltungen auch positiv in der Kassa bemerkbar machen, davon berichtete Kassier Martin Mathis, der im Kassenstand des abgelaufenen Jahres einen leichten Überschuss erzielte. Er merkte jedoch an, wie wichtig Vorsorge sei, um auch zukünftig zum Beispiel Anschaffungen von neuen Instrumenten oder Uniformen anzubieten. Insgesamt enttäuschend aus finanzieller Sicht sei nur das Sommerfest gewesen. Anton Benzer und Günter Praznik als Kassenrevisoren bestätigten dem Kassier eine tadellose Kassaführung und entlasteten ihn.

Großes Lob

Dirigent Dietmar Vonach bedankte sich in seinem Bericht bei allen Aktiven und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und zeigte sich erfreut über die positive Entwicklung der Bürgermusik sowie der „Klangschmiede“, dem Jugend- und Nachwuchsorchester der Bürgermusik. Neben dem Cäcilienkonzert absolvierten die Musiker zahlreiche kleinere Konzerte. Ob auf dem Musikfest in Hohenweiler, dem Brunnenfest, dem Kirchenkonzert mit dem Chor Joy, dem Weihnachtsblasen oder einem Promenadenkonzert. „Immer sorgt der Musikverein dafür, dass in Hohenems gute Stimmung herrscht“, so der Dirigent. Lob gab es außerdem für den häufigen Probenbesuch.

Verstärkte Jugendwerbung

Bedauerlicherweise verlief die Anwerbung von Kindern und Jugendlichen mit geringer Resonanz, berichteten Nicole Fussenegger und Stefan Mathis vom Jugendteam, die sich auch künftig für die Jugend einsetzen. Jugenddirigent Stefan Mathis setzt vor allem auf Schulbesuche und den Tag der offenen Türe, wobei Kinder Instrumente ausprobieren können. Neu aufgenommen wurden Amrei Zeller, Sandro Kemter, Simon Jäger, Beatrix Lercher (Marketenderin). Sebastian Winklehner absolviert ein Probejahr. Positiv verliefen hingegen das Jugendlager im Kleinen Walsertal und der Ausflug an den Rohrspitz, den Bürgermeister Dieter Egger den Jugendlichen ermöglichte. Auch in diesem Jahr soll es laut Bürgermeister einen Ausflug geben. Außerdem hob der Bürgermeister die kulturelle und gesellschaftliche Arbeit der Bürgermusik hervor. „Als Aushängeschild der Stadt ist die Bürgermusik ein wichtiger Kulturträger“, so Dieter Egger abschließend.