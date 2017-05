Polizei verhängte ein vorläufiges Waffenverbot - © APA (Webpic)

In Neuzeug (Bezirk Steyr-Land) hat am Freitag ein 34-jähriger Autolenker für Aufregung gesorgt. Der Einheimische hatte aus seinem Wagen mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft geschossen. Eine vor ihm fahrende Autolenkerin alarmierte die Polizei und notierte sich Kennzeichen und Autotype. Die Beamten konnten den Schützen deshalb rasch ausforschen.