Mit scharfer Bombe in Wohngebiet in Vietnam erwischt

Weil sie eine nicht explodierte Bombe aus dem Vietnamkrieg verkaufen wollten, sind in Vietnam sechs Menschen festgenommen worden. Ein Polizist hatte in Ben Quan einen verdächtigen Motorradfahrer angehalten, sagte der Polizeichef der Stadt am Mittwoch. Auf einem Anhänger hatte der Mann die mehrere Zentner schwere US-Bombe hinter sich hergezogen.

Der Mann sagte, er habe das Kriegsrelikt in einem Wald entdeckt. Gemeinsam mit seinen fünf Komplizen wollte er demnach die Bombe zerlegen und das Altmetall verkaufen. Das ist in Vietnam verboten. Nach Angaben des Militärs war der Zünder noch intakt und sie enthielt etwa 185 Kilo Sprengstoff. "Wenn sie explodiert wäre, wäre der Zerstörungsradius sehr groß gewesen", sagte Bezirkskommandant Hoang Nhat Tan. Mehr als 100.000 Vietnamesen sind nach UN-Angaben seit dem Ende des Vietnamkriegs 1975 durch Bomben, Landminen und nicht explodierte Granaten getötet worden. (APA/dpa)