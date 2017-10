Mit Pkw kollidiert: Tödlicher Radunfall in Schaan

Auf der Bahnstraße in in Schaan ereignete sich ein schwerer Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich dabei tödlich. Der Zusammenprall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr. Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden ersucht, sich mit der Landespolizei Liechtensteins unter der Telefonnummer +423 236 71 11 oder unter info@landespolizei.li in Verbindung zu setzen.

(red.)