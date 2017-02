Der flüchtige Lenker touchierte um 7.11 Uhr eine Ampelanlage beim Westportal des Achraintunnels, blieb kurz stehen und fuhr dann auf der L 200 weiter in Richtung Bregenzerwald. Durch den Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden an der Ampelanlage. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Mercedes Benz GLK 220 CDI handeln. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen.