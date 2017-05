Mit Pistole bewaffnetes Duo überfiel Tankstelle in Innsbruck

Polizei fahndet nach den Verdächtigen - © APA (Webpic)

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht auf Freitag eine Tankstelle am Innrain in Innsbruck überfallen. “Einer der beiden bedrohte den Tankwart mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld”, schilderte LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund der APA. Das Duo machte sich dann mit Geld aus dem Staub. Die Fahndung blieb vorerst erfolglos.