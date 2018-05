Mit Orientierung gemeinsam ans Ziel

Die VS Leopold veranstaltete ein spannendes Team- und Bewegungsprojekt.

Dornbirn. „Hurra, der Martin ist da!“, hieß es letzte Woche an der VS Leopold in Dornbirn. Bejubelter „Martin“ war der Freizeit- und Erlebnispädagoge Martin Stock und wenn sich der an der Schule die Ehre gibt, „kennt die Begeisterung keine Grenzen“, wie Lehrerin Marion Hallitsch-König versichert.

Gemeinsam bewegen

Die VS Leopold hat heuer den Schwerpunkt „Team- und Kooperationsübungen“ und wird das ganze Schuljahr über vom Fachmann Stock betreut. Im Herbst fand bereits der erste Teil zum Thema „Gruppendynamik“ statt und vergangene Woche standen drei Tage lang Bewegungsabenteuer auf dem Sportplatz Staufenblick auf dem sportlichen Stundenplan.

Orientierung und nicht der Wettbewerb im Mittelpunkt

Freitagvormittag war sozusagen die „Königsdisziplin“ – der Sternorientierungslauf an der Reihe. Nach einer ausführlichen Einführung durch Martin Stock, wurden die Schüler in verschiedene Gruppen aufgeteilt und mit Laufzetteln ausgestattet. Aufgabenstellung: „Sich in einem Gelände, in dem man sich nicht auskennt, zurechtzufinden“. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten, gelang es den „Nachwuchsspürnasen“ nach und nach alle 14 versteckten „Posten“ ausfindig zu machen und nach jedem entdeckten Hinweis, den gesuchten Buchstaben bei „ihrem Martin“ abzuliefern.