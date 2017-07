Mit Öffis zum Fest nach Hard

Das Seefest in Hard zieht jeweils tausende Gäste an.

Bei einem Fest dieser Dimension freuen sich die Veranstalter über jeden Besucher und jede Besucherin die ihre Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Rad planen. Zum heurigen Seefest in Hard stehen daher erneut sowohl der Bus oder das eigene Fahrrad als Optionen offen. Für die per pedes anreisenden Besucher wird wieder ein Abstellplatz bereitgestellt. Da erfahrungsgemäß an einem lauen Sommerabend auch die Getränke besonders gut munden, ist der Bus das ideale Verkehrsmittel. Denn ab einer gewissen Menge an Alkohol ist auch das Fahren mit dem Fahrrad nicht mehr ratsam: Für Radfahrerinnen und Radfahrer gilt ein Alkohollimit von 0,8 Promille.

Sanft mobil hin und retour

Mit dem Bus kommt man bequem zum Fest und auch wieder nach Hause. Autofahrer aufgepasst: Im Zuge des Seefestes wird es im Bereich der Ufer- und der Seestraße zu Straßensperren kommen. Nicht zuletzt deswegen empfiehlt sich die Anreise mit Bus und Rad besonders. Die Veranstalter bitten auch die betroffenen Anrainer um Verständnis für die Umleitungen. Die Durchfahrt durch Hard ist im Bereich zwischen der Jenny Villa und dem Gasthaus Engel durch eine Einbahnregelung mit Ampel erschwert passierbar. Mit der Bahn kommt man via Bahnhof Bregenz und Busverbindung ebenfalls nach Hard. Von der Haltestelle Hard ist ebenfalls eine Busverbindung in das Ortszentrum von Hard gegeben.

Auf das Auto verzichten

Land und Gemeinden investieren bereits seit Jahren hohe Summen in den Öffentlichen Verkehr sowie in Rad- und Fußwege. Diese zu nutzen liegt an jedem selbst.

Mit dem Bus kommen Sie bequem zum Fest. Ab der Kirche St. Sebastian fährt:

die Linie 15 bis 1.18 Uhr in Richtung Bregenz

die Linie 17 bis 1.18 Uhr in Richtung Bregenz

die Linie 17 bis 2.36 Uhr in Richtung Lustenau

die Linie 15 bis 2.06 Uhr (Verstärkung der Linie 15 & 17 mit zusätzlichen Gelenkbussen zwischen Höchst und Bregenz) in Richtung Höchst/Gaißau

die Linie 178 bis 2.00 Uhr in Richtung Hard-Lauterach-Wolfurt

Die exakten Fahrzeiten finden Sie hier