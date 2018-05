Mit neuem Streckenrekord zum Überraschungssieg

Die Nenzingerin Larissa Gabriel und Andreas Gehrer aus Bregenz mit Streckenrekord triumphierten beim Bizau Erlebnistraillauf.

Waren die ganz vorderen Plätze der Königsdistanz im letzten Jahr noch fest in deutscher Hand, so trumpften heuer die heimischen Asse ganz groß auf. Der 37jährige Andreas Gehrer (Trigantium Bregenz) durfte sich dabei auf der Ultra Strecke mit neuem sensationellen Streckenrekord (5h14min) als großer Sieger feiern lassen. Der Vorarlberger absolvierte also die Distanz von 48km und 2900 Höhenmeter, die auf teils rutschigen Forst-/Wiesenwegen und Steinpfaden durch das Mittelgebirge rund um Bizau führte, mit einer unglaublichen Durchschnittsgeschwindigkeit von 9,15 km/h.