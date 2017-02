Mit mentaler Stärke zurück auf die Siegerstraße

Neben schnellem und zielstrebigem Eishockey ist dabei auch die mentale Stärke von den EHC Cracks gefordert.

Mit zwei Siegen startete der EHC Alge Elastic Lustenau in die Meisterrunde. Anschließend folgten vier Niederlagen. Dabei haben vor allem die Spiele gegen Asiago und Ritten viel Energie gekostet. Dies sieht Lustenaus Coach Gerald Ressmann als Mitgrund für die beiden Niederlagen gegen die VEU Feldkirch: „Wir sind derzeit in einer nicht einfachen Situation und müssen in den verbleibenden vier Spielen der Meisterrunde versuchen in den Play-Off Modus zu kommen. Es werden allesamt enge Partien werden, wobei die mentale Stärke gefordert ist. Die Jungs müssen lernen, mit einem Rückstand umgehen zu können und ihrer Linie treu bleiben. Die folgenden Spiele in der Meisterrunde sowie die dann beginnenden Play-Offs sind neben dem spielerischen Können auch Kopfsache“, so Lustenaus Coach Gerald Ressmann, der sich gegen Jesenice eine Reaktion seines Teams erwartet.

Freier Eintritt für die Damen

Der HDD Jesenice konnte in den bisherigen vier Spielen der Meisterrunde zwei Siege verbuchen. Dementgegen stehen zwei Niederlagen – eine davon zu Hause gegen den EHC Alge Elastic Lustenau. Am Dienstag möchten Lustenaus Cracks gegen die Slowenen wiederum als Sieger vom Eis gehen. Die Spieler hoffen auf eine lautstarke Unterstützung des Lustenauer Publikums. Dabei genießen die Damen an diesem Valentinstag freien Eintritt in der Rheinhalle Lustenau.

EHC Alge Elastic Lustenau : HDD Jesenice

Dienstag, 14. Februar 2017, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Schiedsrichter: Simone Lega, Claudio Pianezze, Nicola Basso, Cristiano Biacoli