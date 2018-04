"Mit Haut und Haar" - Wien Museum widmet sich Körper

Nach der 2016 präsentierten Sex-Schau widmet sich das Wien Museum erneut dem menschlichen Körper - dieses Mal aber eher den permanent sichtbaren Teilen. Die neue Sonderausstellung "Mit Haut und Haar" zeigt, wie sehr Normen und Moden unser äußeres Erscheinungsbild verändert haben und dies noch immer tun. Beleuchtet werden Methoden, Werkzeuge und Ideale in Sachen Schönheit bzw. deren Pflege.

“Ich gehe davon aus, dass sie sich heute bereits mit Haut und Haaren beschäftigt haben”, begrüßte Kuratorin Susanne Breuss die Besucher der Pressepräsentation. Der Körper sei keineswegs nur Natur, sondern stets auch ein Kulturprodukt, wurde betont. Vor allem in jenem Zeitraum, dem sich die Schau widmet, habe es diesbezüglich viele Veränderungen gegeben – also im Zeitraum vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Gegliedert ist die Ausstellung in vier Teile. Der erste Part beschreibt die unterschiedlichen “Blicke auf den Körper”. Wichtigster Artefakt hier ist jenes Instrument, das uns den Blick auf uns erst ermöglicht: der Spiegel. Die Auswahl reicht vom kleinen Taschenspiegel bis zum Spiegelschrank. Kapitel zwei nennt sich “Arbeit am Körper”, es ist unter anderem jenen gewidmet, die mit dieser beauftragt werden können – also etwa Barbiere, Kosmetiker oder Perückenmacher. Zu bewundern ist unter anderem Mobiliar aus einem Friseursalon der vorigen Jahrhundertwende.