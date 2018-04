Mit Harry Potter siegreich

Das Robocup-Team der Mittelschule Nenzing fährt einmal mehr zur Weltmeisterschaft

Bodner: Bereits in der zweiten Klasse beginnen wir mit “Physical Computing”. Wir bauen einfache elektronische Schaltkreise und Roboter, die dann so programmiert werden, dass sie mit der Umwelt interagieren. Der Höhepunkt war heuer definitiv unsere Exkursion zu FH Vorarlberg. An vier Nachmittagen bauten und programmierten wir ein Roboter-Fahrzeug. In der dritten Klasse tauchen wir dann tiefer in die Materie ein. In der vierten Klasse geht es um die Vorbereitung für den RoboCup. Wir beschäftigen uns intensiv mit den verschiedenen Komponenten, die für unsere Show benötigt werden.