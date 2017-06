Mit großen Schritten Richtung Meistertitel

Nach den bisherigen Erfolgen und Ergebnissen reisten die Gende-Boys mit viel Selbstbewusstsein und großen Erwartungen in die Draustadt. Doch der Beginn, gestaltete sich für den Rekordmeister alles andere als leicht, es war einwenig der Wurm drin. Die Spannung im Kopf fehlte, Pässe kamen nicht immer dort an wo sie hin sollten und auch der Wechsel vom ganzjährigen Aussenseiter- zum Favoritenmodus hat nicht funktioniert. Die Leistung der beiden italienischen Schiedsrichter hat auch dazu beigetragen und Villach nutzte das Geschenk per direktem Freistoß zum Führungstreffer. Die Dornbirner haderten an einer schlechten Chancenverwertung, die Abschlüsse waren zu unplatziert oder der letzte entscheidende Pass kam zu ungenau. Dennoch gelang den Messestädtern dank Treffern von Hagspiel und Brunner eine 1:2 Pausenführung. Nach Seitenwechsel blieben zahlreiche Härteeinlagen und Regelvergehen ungeahntet. Die Dornbirner versuchten nochmals zu ihrem gewohnten Spiel zurück zu finden und das Tempo hoch zu halten, was mit drei weiteren Toren belohnt wurde. Beim Stande von 2:4 brachen die Dämme auf allen Seiten, zuerst musste Rodriguez das Feld nach einer blau/roten Karte räumen, einwenig später flog Pertram nach einer unschönen Szene mit rot vom Platz, ihm folgte Hagspiel, obwohl er nicht in der Nähe des Geschehens war. Kaul setzte mit einem souverän verwerteten direkten Freistoß, nach dem 10. Teamfoul der Villacher, den Endstand zum 2 : 5 Auswärtserfolg. Kuriose Schiedsrichterentscheidungen ließen die Partie beinahe entgleiten, dennoch entführten die Dornbirner drei wichtige Punkte aus Villach. Durch die zwei roten Karten (jeweils 2 Spielsperren) wird die Meisterschaft nochmals spannend. Bereits diesen Samstag bestreiten die Red Lions ihr Rückspiel wieder in der Stadthalle, für die Dornbirner das letzte Heimspiel der Saison.

Österreichische Meisterschaft

RHC Villach – RHC Dornbirn 2 : 5 (1 : 2)

Tore: Hagspiel, Brunner, M. Sahler, Gomez del Torno, Kaul