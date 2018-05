„Mit Fröd z’ Röthis leaba“

Am vergangenen Freitag lud die Gemeinde Röthis zu einem Dorfabend in den Röthnersaal und zahlreiche interessierte Bürger folgten der Einladung.

Der Dorfabend startete dabei mit einer kleinen interaktiven Fragerunde, welche zeigte, dass sich die anwesenden Gäste in Röthis wohl fühlen, für die Zukunft aber durchaus noch Potential in ihrer Gemeinde sehen. Anschließend informierte Bürgermeister Roman Kopf über die Arbeit in der Gemeinde und gab einen Einblick wie die Beschlüsse und Verordnungen gefasst werden. In weiterer Folge zeigte das Gemeindeoberhaupt auf, was in den letzten Jahren in Röthis alles gemacht wurde. Von den verschiedenen Infrastrukturprojekten über die Sanierung der Volksschule bis zur aktuellen Instandhaltung der Wasserversorgung, um nur einige zu nennen. Dazu konnte Bürgermeister Roman Kopf aber auch schon in die Zukunft blicken und einen kleinen Ausblick über weitere Projekte in Röthis geben. In diesem Zusammenhang hatten die Bürger im Anschluss bei den Thementischen auch noch die Möglichkeit ihre Ideen und Anregungen einzubringen. Bei einer regen Diskussionsrunde konnten so auch noch Wünsche der Bevölkerung aufgenommen werden. Abgeschlossen wurde der Dorfabend dann in geselliger Runde, wo weiter diskutiert wurde und so auch noch die ein oder andere Anregung entstand. MIMA