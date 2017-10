Mit erfrischendem Sang und Klang

Hohenems. Einmal mehr war Krumbach im Bregenzerwald unser Ziel, um das traditionelle Proben­wochenende durchzuführen und uns intensiv auf die bevorstehenden Projekte vorzu­bereiten.

Gemütliche Sängerrunde

Nach der Ankunft am Freitagabend im Lagerhaus und nach dem Zimmerbezug gab es viele feine Köstlichkeiten vom Grill. Den anschließenden gemütlichen Abend in der fro­hen Sängerrunde genossen wir und wir stimmten uns mit Musik und Gesang auf die zwei Probentage ein. Nach dem feinen Frühstück nahmen wir in den verschiede­nen Räumen unseres Lager­hauses die Teil­proben in Angriff. Die erste Vollprobe fand am späten Samstagnachmittag bei herrli­chem Son­nen­schein auf der Terrasse statt. Auch wenn noch nicht alles sofort klappte, erste Erfolge mit den neuen Liedern ließen sich doch schon erahnen.

Köstlichkeiten aus der Küche

Einmal mehr verwöhnte uns unser Chormitglied Werner mit einem köstlichen Nacht­essen. Die Abendstunden nutzten wir um unsere Freundschaft zu pflegen. Es wurde viel geredet, gelacht und wie könnte es anders sein….gesungen.

Vor allem Proben

Der Sonntag stand nochmals ganz im Zeichen von Proben. Die Teilproben zeigten die ersten Erfolge und in der gemeinsamen Probe nach der Mittagspause konnten wir un­ter Beweis stellen, dass sich das intensive Üben gelohnt hat. Das sehr gelungene und intensive Wo­chenende, das sowohl für das gemeinsame Proben als auch für Gesel­ligkeit und Kameradschaft Platz hatte, ging zu Ende.

Jubiläum 2018

Im Jahre 2018 feiert der Chor Joy sein 20-jähriges Jubiläum. Anlässlich des Jubilä­umkonzerts am 13. April 2018 im Löwensaal in Hohenems wird die neue CD getauft und präsentiert. Am 21. April 2018 findet ein zweites Konzert im Leiblachsaal in Hör­branz statt. Zu diesen Anlässen sind alle Freunde der Musik und des Gesanges auf das herzlichste eingeladen.

Achtung: Instrumentalisten, Männerstimmen und Sopranstimmen sind bei uns herzlich willkommen. Unser Chorleiter, Jürgen Waibel, Tel. 0650 2269 666, gibt gerne Aus­kunft. Wir freuen uns auf dich. (BET)