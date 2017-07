„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“

Im neuen Proberaum des Musikverein Braz wurden die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Mittelschule Klostertal verabschiedet. Sie werden nun eine Lehre beginnen, den Polytechnischen Lehrgang oder eine weiterführende Schule besuchen. Direktor Gert Hronek und Bürgermeister Eugen Hartmann gaben den Mädchen und Buben wichtige Aspekte mit auf ihren weiteren Lebensweg und wünschten ihnen viel Glück und Erfolg für ihre Zukunft. Bei der Zeugnisverteilung durch ihre Klassenvorstände Vanessa Wachter und Sabrina Rohrmoser fand sich auch die Zeit, noch ein paar persönliche Worte an jede Einzelne und jeden Einzelnen zu richten.

Dankesworte

Die besondere Zeugnisverteilung an die „Viertklässler“ nahm Gert Hronek auch zum Anlass, den Lehrerkollegen Wilfried Muther in die Pension zu verabschieden. Wilfried Muther war 39 Jahre lang an der Haupt- nunmehr Mittelschule Klostertal vorwiegend als Lehrer in Mathematik, Technisches Werken und Geometrisches Zeichnen tätig. Über viele Jahre hinweg war er zudem Fachkoordinator in Mathematik und Landesreferent für Schulschach. Seit 30 Jahren war er auch der „Stundenplaner“ an der Mittelschule Klostertal und sorgte, dass die Unterrichtsstunden jedes Jahr in geordneter Reihenfolge ablaufen. Als Dank für seine Einsatzbereitschaft und tatkräftige Unterstützung überreichten ihm seine Lehrerkollegen musikalische und literarische Dankesworte, sowie einen Geschenkskorb und ein paar schöne Urlaubstage.