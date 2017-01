Mit Diesel-Pkw gefahrene Strecken seit 2000 fast verdoppelt

Der VCÖ kritisiert hohe Schadstoff-Mengen - © APA (dpa)

Rund 35 Milliarden Kilometer wurden 2016 von Österreichs Haushalten mit Diesel-Pkw gefahren, fast doppelt so viel wie noch im Jahr 2000, so der Verkehrsclub Österreich in einer Aussendung. Private Haushalte tanken rund 2,2 Milliarden Liter Diesel pro Jahr, rund 28 Prozent des in Österreich verkauften Dieseltreibstoffs.