Mit der ChorLust über den Wolken

Vergangenen Freitagnachmittag hoben die Piloten des Rundflugteams für die Stunde des Herzens ab.

Hohenems. Nicht nur die 35 Kinder, sondern auch die Eltern und Geschwister der kleinen Fluggäste, hoben am Freitag ab und flogen hoch über die Wolken. Dank der Spendierfreudigkeit der Lustenauer Gesangsgemeinschaft „ChorLust“, die ihren Reinerlös von 1.500 Euro gespendet hatten, war dieses Flugspektakel erst möglich. Organisiert wurde der Flugnachmittag von der Stunde des Herzens, allen voran Joe Fritsche, der ChorLust und dem Rundflugteam Hohenems. Selbst für Speis und Trank war bestens gesorgt, die Pizzeria Antonio aus Bludenz lieferte bergeweise Pizzen zum Emser Flugplatz.

Gerade Familien mit kranken Kindern werden von der Stunde des Herzens umsorgt und behütet. Diese Arbeit im Namen der Menschlichkeit bleibt im Land nicht unbemerkt und so fiel der ChorLust die Entscheidung nicht schwer, wo das erwirtschaftete Geld anzulegen sei. Natürlich gaben die Sänger auch einige Ohrwürmer zum Besten, damit bei den Wartenden am Boden keine Langeweile aufkommen konnte. Eine besondere Überraschung gab es für die 12fache Mutter Monika Egle, der Joe Fritsche das rote Stunde des Herzens-Herz überreichte. Auch in Monikas Familie gibt es ein krankes Kind, das besonderer Fürsorge bedarf. Für die singenden Spender der ChorLust waren die strahlenden Kinderaugen Dank genug: Man flog frohen Herzens über die Wolken, wo die Freiheit grenzenlos ist und alle Sorgen winzig klein.