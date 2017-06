Mit den ELKI´s durch den Sommer

Dornbirn. Abenteurer aufgepasst: In den Sommerferien geht es mit den ELKI-Turnern wieder auf spannende Forschungs- und Bewegungstour in den Achauen. Kindgerecht wird wieder die Freude an der Bewegung im Freien weitergegeben und die ELKI-Turner ziehen kurzerhand von ihren Turnräumen ins Freie. “Bei sehr schlechtem Wetter steht uns als Alternative der ELKI-Turnraum in der Bildgasse zur Verfügung”, betont ELKI-Obfrau Andrea Pastor. Für Spaß ist also auf jeden Fall gesorgt – bei Sonnenschein oder strömenden Regen! “Unsere Ziele sind neben den sportlichen Aktivitäten das Entdecken und Erforschen der Pflanzen und Tierwelt in den Achauen, sowie gemeinsames Basteln, Werkeln und viel Spaß miteinander haben”, so Pastor.

Die Kinder sollten es bereits gewohnt sein ohne Hauptbezugsperson in einer Kinderbetreuung zu bleiben.



Veranstaltungstipp:

Naturerlebnis ELKI-Sommerfitness und Sommerspaß

Termin für 4-6jährige Kinder:

10. Juli bis 14. Juli (Sabrina Kofler)

21. August bis 25. August (Waltraud Schwenter)

Termin für 6-8jährige Kinder:

17. Juli bis 21. Juli (Christina Mathis)

24. Juli bis 28. Juli (Sabrina Kofler)

Zeit: jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr

Treffpunkt:

Montag jeweils – ELKI-Raum,

Bildgasse 10 (K1), danach je nach Wetter beim Parkplatz an der Furt.

Elterninfo täglich per Mail um 7.30 Uhr

Anmeldung: online unter www.elki.at

Kosten: € 60,– pro Kind (5 Tage von 8.30 – 11.30h, T-Shirt, Button und Urkunde)

Familien aus Dornbirn erhalten € 3,– Nachlass.

Bei mehreren Kindern einer Familie erhalten Sie € 3,– Nachlass ab dem zweiten Kind.

Mitzubringen: Turnkleidung (Hose und T-Shirt), sowie feste Turnschuhe, Crocs oder Outdoorsandalen (fürs Wasser),Rucksack mit Sitzunterlage, kleiner Jause und Trinkflasche mit Wasser

Je nach Witterung Regenjacke oder mit Sonnencreme eingecremt.