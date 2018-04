Mit dem Rad sicher über alle Berge

Immer mehr Pedalritter suchen ihr Heil abseits überfüllter Radwege in der Ruhe luftiger Höhen. Allerdings macht auch diese Art des Freizeitvergnügens nur dann wirklich Spaß, wenn man sein Sportgerät beherrscht.

Denn das Mountainbike unterscheidet sich deutlich vom herkömmlichen Fahrrad – vor allem was Bremsverhalten und Kurventechnik betrifft. An das Fahrkönnen sind hier hohe Anforderungen gestellt. Wichtig ist, die Technik zu trainieren, und für sich selbst das richtige Maß an körperlicher Herausforderung zu finden.

„Am Kauf des passenden Rades hängt ebenso viel wie am richtigen Training“, nennt Mountainbike-Instruktor Mario Halbeisen einige Beispiele, die in Kursen besprochen werden. „Ein Mountainbiker muss sein Rad beherrschen“, betont Halbeisen. Das notwendige Rüstzeug kann man sich am besten von einem geprüften Mountainbike-Instruktor oder Mountainbike-Trainer aneignen. In Zusammenarbeit mit der Sportabteilung der Stadt Dornbirn bietet Sicheres Vorarlberg einen Mountainbike Kurs, 12. Mai 2018 in Dornbirn, an.