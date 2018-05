Mit dem Drahtsesel durchs Dorf

Fahrradparade 2018 rückte Alt und Jung zusammen.

Lustenau Ob Rennradler, Hobbybiker oder Genussradfahrer: Die Lustenauer Fahrradparade führt seit drei Jahren Generationen zusammen. Vergangenen Samstag waren in Lustenau jegliche Arten von Drahteseln anzutreffen. „Alti Göppl“, Liegeräder oder Dreiräder sorgten für ein ungewohntes Straßenbild. Sogar eine mobile Bühne rollte durch die Marktgemeinde. Über 200 Radbegeisterte, eskortiert von zwei Polizeiwagen, starteten gemeinsam bei der „Virglar Hoschtat“ und hatten erstmals den Hof am Heidensand als Ziel. Die Fahrradparade wurde von Initiatorin Elke Fitz (Radeln ohne Alter) ins Leben gerufen. „Das Ziel der Parade ist es, die Fahrradkultur weiterhin zu erhalten und ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen“, erklärt Fitz. In Kooperation mit „Radeln ohne Alter“ folgten auch einige Senioren der Einladung zur Ausfahrt. Selbst Rosa Grabher ließ sich mit ihren stolzen 92 Jahren das Spektakel nicht entgehen und fuhr in einer Rikscha mit.