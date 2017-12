Mit Bierflasche attackiert: 22-jähriger verliert beinahe Auge

Ein 22-jähriger Elektrotechniker wollte vergangenes Jahr vom 23. auf 24. Dezember 2016 in einem Dornbirner Innenstadtlokal ein wenig den Feierabend genießen.

Er traf einen 23-jährigen Studenten, mit dem er einst befreundet war. In letzter Zeit waren die beiden allerdings nicht so gut aufeinander zu sprechen. „Er hat blöd über mich geredet“, so der Angeklagte. Jedenfalls kam es in dem Lokal zu verbalen Provokationen, das spätere Opfer schlug dem anderen auf den Hinterkopf, allerdings in Form einer leichten Watsche. Sagt es zumindest. Dies erwiderte der Gegner mit einer Coronabierflasche.