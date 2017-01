Mit Bewusstseinsbildung gegen sexuelle Gewalt an Kindern

Karmasin setzt auch auf Zivilcourage - © APA (Archiv)

Mit der Neuauflage der Broschüre “(K)ein sicherer Ort” will Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) über sexuelle Gewalt an Kindern aufklären. “Das Ausmaß an Fällen von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen ist – mit mindestens zwei bis zehn Prozent unter Berücksichtigung der Dunkelziffer – alarmierend hoch und im Bewusstsein der Bevölkerung zu wenig verankert”, sagte die Politikerin.