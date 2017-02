Mit Baurecht auf fremdem Boden bauen

Damit kann auf einem fremden Grundstück ein eigenes Gebäude errichtet werden: Der Eigentümer der Liegenschaft (das heißt des Grundstückes) behält zwar seine Eigentumsrechte, doch der „Bauberechtigte“ darf ein Bauwerk, zum Beispiel ein Einfamilienhaus, darauf errichten und dort wohnen oder ein Betriebsgebäude darauf errichten und gegen eine Pacht dort wirtschaften. Er spart sich damit den Kaufpreis für das Grundstück oder kann ein Grundstück nutzen, das der Besitzer die nächsten Jahre keinesfalls veräußern möchte.

Befristung Voraussetzung

Das Recht zum Bauen auf fremdem Grund entsteht aufgrund des Baurechtsvertrags und durch die Eintragung im Grundbuch der Liegenschaft als Belastung (C-Blatt). Liegenschaftseigentümer räumen ein Baurecht natürlich nur gegen Bezahlung ein. Meistens wird ein laufendes Entgelt wie ein Bauzins bzw. Baurechtszins vereinbart. Ein Baurecht wird immer nur befristet auf einen bestimmten Zeitraum eingeräumt. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als 10 Jahre und nicht mehr als 100 Jahre umfassen. Nur in der vereinbarten Zeit kann man die mit dem Baurecht verbundenen Rechte ausüben. Wer für mehrere Generationen planen und bauen möchte, ist mit einem Baurecht nicht gut bedient.

Exakte Vereinbarungen

Empfehlenswert ist, dass im Baurechtsvertrag der genaue Zweck für die Baurechtseinräumung festgehalten wird, z. B. dass sich das Baurecht auf ein bereits bestehendes Bauwerk oder erst zu errichtendes Bauwerk bezieht, oder dass das Baurecht zum Zweck der Errichtung einer Tiefgarage eingeräumt wird. Es empfiehlt sich ebenfalls eine Vereinbarung über die Verteilung der Betriebskosten betreffend Grundstück und Bauwerk. Vor allem bezüglich der mit Grund und Boden verbundenen öffentlichen Abgaben, aber auch bezüglich Schneeräumung etc. ist dies bedeutsam.

Frei verfügbares Baurecht

Der Baurechtsnehmer ist im Rahmen des Baurechtsvertrages wie ein Eigentümer zu betrachten. Er kann daher in den Grenzen, die ihm der Baurechtsvertrag zugesteht, über sein Baurecht frei verfügen. Er kann daher sein Baurecht vermieten, veräußern, insbesondere verkaufen, allfällige Kredite durch Hypotheken auf dem Baurecht absichern lassen oder auch Wohnungseigentum im Bauwerk begründen. Auch bezüglich des Erlöschens des Baurechts sieht das Baurechtsgesetz eine Beschränkung vor: So darf das Erlöschen des Baurechts wegen Verzuges der Zinszahlung nur für den Fall vereinbart werden, dass der Bauzins mindestens auf zwei aufeinanderfolgende Jahre nicht gezahlt wurde. Dies bedeutet, dass trotz einer lang andauernden Vertragsbeziehung eine Kündigung grundsätzlich fast nicht möglich ist.

Erlöschen des Baurechtes

Wenn das Baurecht nach der vereinbarten Zeit erlischt, fällt die gesamte Liegenschaft wieder dem Grundeigentümer zu. Auch das Gebäude fällt dann in dessen Eigentum. Dem (ehemals) Bauberechtigten bzw. seinen Rechtsnachfolger/Erben steht dafür eine – sehr geringe! – Entschädigung zu, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Entschädigung beträgt nur ein Viertel des vorhandenen Bauwertes zum Zeitpunkt der Beendigung des Baurechts. Am besten vereinbart man bereits im Baurechtsvertrag, dass bei der Beendigung des Baurechts eine Entschädigung in der Höhe des dann bestehenden Zeitwerts des Gebäudes zu leisten ist. Dieser muss von einem Sachverständigen geschätzt werden.

Konfliktpotenzial minimieren

Es ist allerdings zulässig, zu einem beliebigen Zeitpunkt vor Ablauf der Vertragsdauer einvernehmlich eine vorzeitige Beendigung zu vereinbaren. Um künftiges Streitpotenzial zu vermeiden wird empfohlen jede Form der Nutzung abzuklären. Alles, was über den Hausbau hinausgeht, sollte daher in genauen Vereinbarungen ausdrücklich festgehalten werden. Das umfasst z. B. das Pflanzen von Bäumen, das Gartenanlegen oder -umgestalten genauso wie die Errichtung eines Swimmingpools etc.

