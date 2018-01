Mit 70 geht der Gaul immer noch im vollen Galopp

Ulrich Gabriel feiert Geburtstag – und das natürlich mit viel Musik und einer weltoffenen Gästeschar.

Dornbirn. Zwei kleine Mädchen finden ihn alt. Aus ihrer Sicht ist Gaul, ihr Göte, sogar hundsalt, wie sie sagen. Einige Mitglieder des früheren Spielbodenchors versammeln sich rund um Verena König im Haslach, um ein Ständchen einzuüben, und um für ihren Freund zu singen. „Ich armes welkes Gauli“ verwandelt sich schon im zweiten Teil der launigen Sangesdarbietung ganz einfach in „ein frisches wildes Gauli“. Demzufolge kann sich der Besungene seine Befindlichkeit in Zukunft gerne aussuchen. Das ist praktisch und vielleicht als ein Privileg des Alters zu verstehen, denn der Dornbirner Ulrich Gabriel wird an diesem Tag immerhin Siebzig.