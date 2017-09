Mister Vorarlberg 2017: Startnummer 8 für David aus Höchst

Aufgeregt ist der derzeitige Mechatronik-Student, der in der Zukunft gerne als Ingenieur arbeiten möchte, nicht. Die Jury möchte er am Abend, an dem es um den Titel geht, mit Sympathie und auch seiner Figur auf seine Seite ziehen. Sein Ziel für die Zeit als Mister-Kandidat: „Dabei sein, die Zeit genießen und Spaß haben.“

Humorvoll und immer gut gelaunt

Der humorvolle und stets gut gelaunte 20-Jährige hat eine ganz besondere Leidenschaft: das Kunstturnen. „Ich mache das bereits seit meinem 6. Lebensjahr und es fasziniert mich nach wie vor. Beim TS Höchst bin ich Trainer der Jungs.“ Hat er neben dem Turnen noch Zeit, genießt der Kandidat mit der Startnummer 8 gerne seine freien Minuten am Bodensee oder mit dem ein oder anderen Match auf dem Beachvolleyball-Platz.

Startnummer #8 David

Alter: 20

Wohnort: Höchst

Hobbys: Beachvolleyball

Food: Alles

Lokal: Jones

Musik: EDM

Vorbild: Max Withleck