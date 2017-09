Mister Vorarlberg 2017: Startnummer 6 für Metin aus Lustenau

Der 24-Jährige aus Lustenau möchte die Jury mit seiner Sympathie, seiner Ausstrahlung und natürlich auch mit seinem hart trainierten Körper überzeugen. Fitness ist für den Lustenauer eine sehr große Leidenschaft: „Für mich ist es ein Lifestyle und das Training stärkt mein Selbstvertrauen.“

Mister 100 + 10 Prozent

Der Mister Vorarlberg-Wahl 2017 sieht der Kandidat mit der Startnummer 6 noch ganz entspannt entgegen. Wie bei seinem Training, wird er auch hier alles geben: „Mein Ziel für die Misterwahl ist es natürlich, mein Bestes zu geben. Für mich ist es sehr wichtig, dass man alles, was man macht, auch aus Überzeugung macht und mit Freude an die Sache herangeht. Man muss dabei aber auch an seine Grenzen gehen und 100 Prozent geben, nur dann kann es klappen!“

Startnummer #6 Metin

Alter: 24

Wohnort: Lustenau

Hobbys: Fitness, Reisen, Schwimmen

Food: Steak

Lokal: Purfitness ;)

Musik: Hip Hop, Black Music

Vorbild: Dwayne Johnson