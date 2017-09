Mister Vorarlberg 2017: Startnummer 5 für Pascal aus Thüringen

Pascal hat sich als Mister beworben „um zu zeigen, dass man nicht immer perfekt sein muss, um etwas zu erreichen.“ Um den Titel zu ergattern setzt der 23-jährige auf seine Natürlichkeit: „Ich möchte die Jury außerdem mit meinem Lachen anstecken, denn das bin einfach ich.“ Zu seinen Charakterzügen gehört auch Hilfsbereitschaft und Offenheit.

Musikalisches Talent

Der 23-Jährige arbeitet als Maschinist bei den Bergbahnen in Stuben und verbringt auch seine Freizeit leidenschaftlich gerne am Berg, am liebsten auf dem Snowboard. Außerdem spielt er seit fünf Jahren in einer Guggamusik. „Es macht mir unglaublich viel Spaß, ein Teil dieser tollen Gruppe zu sein.” Ebenso wichtig ist ihm die Zeit mit seiner Familie, die immer hinter ihm steht. „Hier fühle ich mich so richtig wohl.“

Startnummer #5: Pascal

Alter: 23

Wohnort: Thüringen

Hobbys: Snowboarden, Laufen, Musik

Food: Schnitzel

Lokal: Fohren Center

Musik: Elektro

Vorbild: habe ich nicht