Mister Vorarlberg 2017: Startnummer 4 für Giuliano aus Rankweil

Giulianos Umfeld beschreibt ihn als hilfsbereit, sehr ehrlich und direkt. „Ich nehme kein Blatt vor den Mund und erhebe meine Stimme vor allem für andere, die (physisch und/oder emotional) schwächer sind und mit Unrecht behandelt werden. Außerdem liebe ich es Menschen kennenzulernen, denn eine meiner Devisen ist: Wenn man weniger spricht und mehr zuhört, könnte man das ein oder andere noch dazu lernen.“

Musik ist seine Passion

Seine absolute Leidenschaft ist die Musik: „Sie begleitet mich schon mein Leben lang und spiegelt sich tagtäglich in meinem Alltag in Form von Tanz oder Singen wieder“. Musik ist also aus dem Leben von Giuliano nicht wegzudenken: „Die Musik in ihrer großen Vielfalt verbindet alle Menschen jeglicher Herkunft und fungiert als universelle Sprache. Außerdem – wer liebt es nicht zu Tanzen oder einfach nur zu einem bestimmten Song in Erinnerungen zu schwelgen :)“ Obwohl die Musik eine große Rolle in seinem Leben spielt, ist sein ganzer Stolz seine Familie und seine Freundin, die ihn bei der Wahl zum WANN & WO Mister Vorarlberg 2017 natürlich alle unterstützen.

Startnummer #4 Giuliano

Alter: 24

Wohnort: Rankweil

Hobbys: Tanzen, Singen, Reisen

Food: Mediterrane Küche

Lokal: 18th Street Lounge in Washington, DC

Musik: 80’s & 90’s Soul Music

Vorbild: Ich in 10 Jahren und meine Mama