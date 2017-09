Mister Vorarlberg 2017: Startnummer 3 für Michael aus Nüziders

Der 28-Jährige, der sich als humorvoll, sympathisch aber manchmal auch etwas stur beschreibt, möchte die Jury mit seiner Ausstrahlung und Sympathie überzeugen. Warum er sich entschlossen hat bei der Misterwahl an den Start zu gehen? „Ich möchte mich selbst ein wenig belohnen, für das, was ich die letzten 1,5 Jahre erreicht habe. Außerdem möchte ich wieder mal etwas Neues erleben!“ Von der Zeit als Mister erwartet er vor allem, viele neue Beziehungen zu knüpfen: „Im Vordergrund steht der Spaß mit den ganzen Jungs, die alle super sind. Bei uns wird definitiv auch nach dem ganzen Geschehen noch viel abgehen!“

23 Kilogramm abgenommen

Seine Freizeit wird momentan sehr von seiner tollen Leistung der letzten 1,5 Jahre geprägt. „Da ich in dieser Zeit mit Calisthenics bzw. dem Training mit meinem eigenen Körpergewicht und natürlich auch Ausdauertraining 23 Kilo abgenommen habe ist das Training für mich nicht nur ein MUSS sondern eine ganz besondere Leidenschaft geworden. Ich brauche es wie die Luft zum Atmen :)“

Michaels Nummer 1 sind seine Frau und seine Tochter

An erster Stelle steht für ihn jedoch ganz klar seine Frau und vor allem auch seine kleine Tochter. Die kleine Familie fährt gerne an den Bodensee zum Eis essen – egal zu welcher Jahreszeit. Am Schönsten ist es jedoch zu Hause im eigenen Garten. Die Nervosität vor der Wahl hält sich bei Michael noch in Grenzen. „Ich denke, mir wird dann erst bei der Generalprobe so richtig bewusst, auf was ich mich da eingelassen habe :) Er freut sich aber natürlich schon sehr auf die Wahl. „Es ist für mich eine riesen Erfahrung und ich bin stolz, das miterleben zu dürfen.“

Startnummer #3: Michael

Alter: 28

Wohnort: Nüziders

Hobbys: Meine Familie, Fitness, Joggen

Food: Müsli am Morgen

Lokal: Fohren Center

Musik: alles Mögliche

Vorbild: Barstarzz-Team