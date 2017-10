Mister Vorarlberg 2017: Diese unerwarteten Talente haben die Zuschauer vom Hocker gerissen

Falls es mit dem Modeln nicht klappt, hat Giuliano auch gute Chancen auf eine Gesangskarriere.. - © Screenshot/Ländle TV Livestream

Tanz, Gesang, und Co. – In Runde vier der Misterwahl am Freitagabend mussten die acht Anwärter kreativ werden und konnten eine ganz persönliche Seite von sich zeigen. Besonders ein Kandidat überraschte in dieser Runde das Publikum mit einer überwältigenden Gesangseinlage.