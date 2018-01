Mission Klassenerhalt startet mit einem Heimspiel

Die erste Kampfmannschaft von HC BW Feldkirch startet mit dem Heimspiel gegen Holzhausen die Mission Klassenerhalt.

Ab dem 12.01 Jänner findet in Kroatien die Männer Europameisterschaft statt, der Handballclub wird dabei für alle ein Public Viewing in der Reichenfeldhalle organisieren. Genaue Termine werden über Facebook und über die Homepage natürlich bekannt gegeben. Am Freitag den 23.02 findet die nächste Serata italiana statt und in den Osterferien werden ältere Jugendmannschaften wieder beim großen internationalen Handballturnier in Koper (Slowenien) teilnehmen.