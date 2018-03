Missbrauchsverdacht gegen Mostviertler: neun mögliche Opfer

Die Ermittlungen gegen einen unter Missbrauchsverdacht stehenden Mostviertler seien weitgehend abgeschlossen, laut dem "Kurier" vom Freitag stieg die Zahl der möglichen Opfer aus dem familiären und sozialen Umfeld des Mannes auf neun. Ende Jänner, als die Causa bekannt und der Kommunalpolitiker umgehend aus der SPÖ ausgeschlossen wurde, war man noch von fünf ausgegangen.

Die sexuellen Übergriffe sollen in die 1990er-Jahre zurückreichen. Der Tageszeitung zufolge habe der in U-Haft befindliche Verdächtige, in dessen Haus zudem NS-Devotionalien sowie Faustfeuerwaffen, Handgranaten und Schlagringe entdeckt worden waren, mittlerweile sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt.