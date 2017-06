Missbrauch von Ministrant in Österreich: Anzeige in Würzburg

Vorfall soll sich bereits Anfang der 1990er-Jahre ereignet haben - © APA (dpa)

Wegen sexuellen Missbrauchs eines minderjährigen Ministranten hat das Bistum Würzburg (Bayern) einen Priester im Ruhestand angezeigt. Der Vorfall soll sich bereits Anfang der 1990er-Jahre in einem Kloster in Österreich ereignet haben. “Die Recherchen des Bischöflichen Ordinariats kamen nach Medienanfragen ins Rollen”, sagte ein Bistumssprecher am Donnerstag.