Miss Curves Österreich: Wer wird Nachfolgerin von Judith Obwegeser?

Bei der von Martin Schiefert ins Leben gerufene “Ms Curves Österreich Wahl” treten bei der mittlerweile 2. Wahl 19 Damen an. READY for Show! Ms Curves Österreich 2017 hat die Generalprobe am Sonntag absolviert und startet am 29. September 2017 im Hotel-Cafe Lorenz in die 2. Ms Curves Wahlnacht. 19 Teilnehmerinnen aus ganz Österreich sind Fixstarter um das begehrte Krönchen.

Ms Curves Österreich-Chef Martin Schiefert ist über das Engagement der Damen hoch begeistert und freut sich mit seinem Team über das rege Interesse. Bleibt jetzt nur noch die große Spannung, wer nach der Wahl 2016 heuer von der noch amtierenden Ms Curves Österreich Judith Obwegeser, das Krönchen am Freitag überreicht bekommt. Einlass ist um 17.00 Uhr und Eintritt ist Gratis!