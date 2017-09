Miriam Höller: Das emotionale Fotoshooting mit Christian Holzknecht

Miriam Höller hatte viel erreicht: Die Stuntfrau war Teilnehmerin von GNTM, in ihrem Beruf erfolgreich und auch als Moderatorin tätig, fand sich selbst schon auf dem Cover des Playboys wieder, war in einer glücklichen Beziehung, dachte an Familienplanung. Das letzte Jahr war dann jedoch von tragischen Schicksalsschlägen geprägt: Bei einem Action-Fotoshooting brach sich die Stuntfrau im Sommer beide Beine. Und im September verunglückte ihr langjähriger Lebenspartner, der Red-Bull-Sportler Hannes Arch, bei einem Helikopterflug tödlich.

Sie zog sich daraufhin erst einmal stark aus dem öffentlichen Leben zurück. Ein Jahr später ist sie nun wieder vor der Kamera zu sehen – auch vor der des Vorarlberger Fotografen Christian Holzknechts. Sie kennen sich seit dem gemeinsamen Fotoshooting für den Playboy. Diese Fotos, die sich in eine Projektreihe eingliedern, für die auch schon Reinhold Messner und andere Prominente vor der Kamera standen, sind jedoch selbst für das Model und Stuntfrau emotional besonders, wie Holzknecht im Interview erzählt.