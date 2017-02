„Mir gond zum Krüppelball“

Götzis. (loa) In den Räumlichkeiten der Werkstätte traf man sich zum gemeinsamen verkleiden und schminken.

Unter dem Motto „1001 Nacht“ war alles möglich. Kurz vor der Abfahrt zum Ball war es soweit. Neben Scheichs und Bräuten tummelten sich Haremsdamen und auch Rotkäppchen, Sträfling und Biene Maja durften mit.

Dieses Jahr wurden die Ballbesucher wurden in die Welt des Orients verführt. Von Aladin und seiner Wunderlampe wurden sie verzaubert und Ali Baba bezwangt die vierzig Räuber. Musikalisch begleiten von der Band Jet-Set wurde bis spät in die Nacht getanzt. Peters Krüppelbowle war wie immer hervorragend und bei der Tombola von Sülo ging niemand leer aus.

Der Krüppelball ist eine wichtige Veranstaltung, die die gleichberechtigte Teilhabe so einfach aussehen lässt. „Wir kennen keinen Ball der so locker ist, jeder kann sein wie er ist. Fantastische Stimmung und ein tolles Rahmenprogramm“, so das Fazit vieler Ballbesucher.