Minus 28 Grad in Moskau – Mehrere Flüge ausgefallen

Befürchtete 40 Grad unter Null vorläufig ausgeblieben - © APA (AFP)

Nach einem heftigen Kälteeinbruch in Moskau sorgen die Temperaturen am Wochenende weiter für sibirische Wintergefühle. Im Zentrum der russischen Hauptstadt zeigte das Thermometer in der Nacht auf Sonntag bis zu minus 28,5 Grad an. In der Ortschaft Klin nordwestlich von Moskau wurden 35,9 Grad unter Null gemessen, wie die Agentur Tass meldete.