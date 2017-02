Minotti Wohnwelten bei Höttges

Entstanden ist Minotti in den 1950er-Jahren aus einer Idee ­Alberto Minottis heraus. Die auf einen Handwerksbetrieb abgestimmte ursprüngliche Größe veränderte sich schnell. Bereits in den 1960er-Jahren konnte man von einem Industriebetrieb sprechen.

In den 70er und 80er-Jahren wurde durch die Zusammenarbeit mit dem Architekten Rodolfo Dordoni eine kreative Linie mit stilistischen Spezifikationen beschritten. Die Schlüsselformeln „Made in Italy“, Tradition und Technologie in Verbindung mit handwerklicher Fertigung als konsequenter Weg haben die Marke stark weiterentwickelt. Dank dieser Vorsätze avancierte Minotti zum Marktführer in diesem Sektor und gilt als eines der vorrangigen Unternehmen in der Produktion und im Verkauf von Polster- und anderen Möbeln für den anspruchsvollen und design­orientierten Kunden.

Den neuen Einrichtungstrend „In/Outdoor“ (das Verbinden von Innenräumen mit Außenräumen) hat Minotti selbst angestoßen und ­erfüllt den Wunsch und die Sehnsucht nach dem Leben im Außenbereich mit einer exklusiven Outdoorkollek­tion „Minotti typisch“ ab.

Höttges – vielfältige Produktpalette

Im 1200 m2 großen Schauraum bei Höttges wird Minotti sehr prominent und vielfältig in seiner markentypischen Art als fertig durchkomponierte Wohnwelt gezeigt. Neben mehreren Sofasystemen wird die gesamte Produkt­palette mit Fauteuils, Tischen, ­Sesseln, Beistellmöbeln und hochwertigen Teppichen dargestellt. Lassen Sie sich inspirieren und tauchen Sie ein in die unverwechselbaren, exklusiven Wohnwelten von Minotti. Das Team von ­Höttges freut sich auf Ihren Besuch.

Erwin Höttges GmbH & Co. KG

Rhombergs Fabrik

Färbergasse 15

6850 Dornbirn

T +43 (0)5572 22175

office@hoettges.at