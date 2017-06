“Minna von Barnhelm” in Perchtoldsdorf: Poesie und Botschaft

Für Glatzner ist Minna auf nachvollziehbare Weise die erste emanzipierte Frau der Literaturgeschichte. Die Geschichte ihrer Suche nach dem in den Kriegswirren heruntergekommenen Major Tellheim (Andreas Patton spielt ihn angemessen hölzern) ist sowohl eine scharfsichtige Analyse der Beziehungen zwischen den Geschlechtern als auch der Zusammenhänge von ökonomischer Macht, Selbstwertgefühl und Emotion.

Marie-Christine Friedrich vermittelt die Klugheit, all dies zu durchschauen, in einem ironisch-manierierten, zugleich äußerst vielschichtigen Wechselspiel aus köstlicher Mimik und artifizieller Gestik: eine wahre Protagonistin liebevoll praktizierter Aufklärung. Wesentlichen Anteil an der spezifischen Atmosphäre des Stücks haben die “Teletanten Mienensingers”, ein herrlich traurig-invalides Quartett um Michael Pogo Kreiner, das Musik von Telemann und Zeitgenossen in eingeschrägten Interpretationen zum Besten gibt. Auf der Drehbühne ist eine Art Treppenirrgarten aufgebaut, auf und in dem die Agierenden einander begegnen, im Weg stehen oder aus schwindelerregender Höhe kommunizieren – ein wunderbares zwischenmenschliches Labyrinth.

Dass man sich bei sommerlichem Open-Air-Theater durchaus unterhalten kann, ohne dabei das Hirn auszuschalten, lässt sich in Perchtoldsdorf eindrücklich erleben. Intendant Michael Sturminger hat punkto Stück, Regie und Ensemble eine gute Wahl getroffen und eine sehr feine, gescheite, gut gemachte und empfehlenswerte Produktion zuwege gebracht.

(S E R V I C E – Sommerspiele Perchtoldsdorf: Gotthold Ephraim Lessing, “Minna von Barnhelm”. Regie: Veronika Glatzner. Mit Andreas Patton, Marie-Christine Friedrich, Anna Unterberger, Nikolaus Barton, Dominik Warta, Roman Blumenschein u.a., Vorstellungen bis 29. Juli, Tickets und Information unter Tel. 01/86683-400, )

