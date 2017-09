Ministerrat zwischen “Basar” und “Ankündigungspolitik”

Innenminister Sobotka hält am Sicherheitspaket fest - © APA

Der Ministerrat unmittelbar vor der wohl vorletzten Nationalratssitzung vor der Wahl ist am Mittwoch zur Wahlkampfbühne verkommen. Die ÖVP brachte das an sich schon gescheiterte Sicherheitspaket in die Regierungssitzung ein, die SPÖ thematisierte im Vorfeld die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten. Gegenseitig warf man sich “Ankündigungspolitik” und einen “Basar” vor.