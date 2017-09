Ministerrat verlängerte FMA-Vorstände Ettl und Kumpfmüller

Im Vorfeld wurde von Medien kritisiert, dass die Ausschreibung auf Ettl und Kumpfmüller zugeschnitten gewesen sei. So sei aufgrund der geforderten “fachlich-beruflichen Voraussetzungen” dafür nur ein stark reduzierter Personenkreis infrage gekommen. Die Bewerber mussten demnach unter anderem auch Kenntnisse in der Bankenabwicklung haben. Da in Österreich aber erst eine Bank abgewickelt worden sei, habe es quasi nur zwei Personen gegeben – Ettl und Kumpfmüller -, die dieses Kriterium erfüllt hätten. Am 29. August beim entscheidenden Hearing vor dem Aufsichtsrat der FMA hätten sich nur fünf Bewerber präsentiert.

(APA)