Ministerrat: Fünf Mio. Euro Hilfe für Syrien und Ostafrika

Die österreichische Regierung beschließt Hilfe von insgesamt fünf Millionen Euro für Krisengebiete in Syrien sowie Ostafrika. Die Mittel stammen aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF), teilte das Außenministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit. In den betroffenen Krisengebieten soll damit humanitäre Hilfe für rund 780.000 Menschen geleistet werden.