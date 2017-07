Ministerrat beschloss Nationalratswahl-Termin 15. Oktober

Sobotka geht von problemloser Wahl aus - © APA (Archiv)

Der Ministerrat hat am Freitag den 15. Oktober als Wahltermin für die vorgezogene Nationalratswahl beschlossen. Das wurde der APA im Anschluss an die Regierungssitzung bestätigt. Der Termin wird am späteren Vormittag außerdem noch im Hauptausschuss fixiert. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) geht nach den Problemen bei der Bundespräsidentenwahl 2016 diesmal von einer ordnungsgemäßen Wahl aus.