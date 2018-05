Ministerrat beschließt Landwirtschaftspaket

Der Ministerrat beschließt am Mittwoch ein Agrarpaket. Damit sollen Landwirte, die mit Klimaschäden im Ackerbau oder in der Forstwirtschaft zu kämpfen haben, unterstützt werden, erklärte Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vor der Regierungssitzung gegenüber Journalisten. Geplant ist unter anderem eine Angleichung der Versicherungssteuer, eine Maßnahme, die drei bis vier Mio. Euro kosten soll.

Österreichs Landwirte spüren die Auswirkungen des Klimawandels, so sei etwa in weiten Teilen mit Trockenschäden zu kämpfen. Schädlingsbefall sei ein weiteres Problem, so die Ressortchefin. Mehr als 10.000 Hektar Ackerfläche seien etwa durch den Rüsselkäfer vernichtet worden. Im Forstbereich sei auch der Borkenkäferbefall deutlich angestiegen.

Bei den fünf Sofortmaßnahmen zur Abmilderung der Folgen von Klimaschäden geht es um einmalige Ausnahmen im Agrarumweltprogramm “ÖPUL” in bestimmten Regionen. So fällt eine wichtige Anbauregel, wovon in erster Linie die Rübenbauern betroffen sind, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Mit der Überschreitung des “75-Prozent-Getreide-Maisanteils” im Jahr 2018 können die Landwirte in von Schädlingsbefall und Dürre betroffenen Regionen vor allem in Niederösterreich und Burgenland ohne Sanktionen auf mehr als drei Viertel ihrer Fläche Mais oder Getreide anbauen. Die Bauern können damit beispielsweise Körnermais auf der Zuckerrübenfläche anbauen, um Ertragsausfälle wegen des Befalls der Zuckerrüben mit dem Rüsselkäfer zu verringern.