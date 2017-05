Ministerium verteidigt OGH-Entscheidung zu Vergewaltigung

Iraker war ursprünglich zu sieben Jahren verurteilt worden - © APA (Hochmuth)

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH), im Fall der Vergewaltigung eines zehnjährigen Buben in einem Wiener Hallenbad die Haftstrafe für den Täter von sieben auf vier Jahre zu reduzieren, hat in den Online-Foren mehrerer Tageszeitungen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Dem ist am Mittwoch das Justizministerium entgegengetreten.