Bei der Explosion einer am Straßenrand versteckten Mine sind in der ostafghanischen Provinz Logar sieben Zivilisten ums Leben gekommen. Unter ihnen seien drei Frauen, sagte der Polizeichef der Provinz am Freitag. Drei Kinder seien verletzt worden. Das Auto der Familie sei in der Früh auf einen von den radikalislamischen Taliban vergrabenen Sprengsatz aufgefahren.

Die Taliban legen landesweit Tausende solcher selbst gebauten Sprengsätze, vor allem, um die Patrouillen von Sicherheitskräften lahmzulegen. Sie töten aber meistens Zivilisten. 2016 verursachten diese IED genannten Minen (improvised explosive devices) 19 Prozent aller zivilen Opfer – sie waren damit die zweitgrößte Ursache für zivile Opfer. Deren Zahlen steigen jährlich, während sich der Krieg mit den Taliban verschärft. (APA/dpa)