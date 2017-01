Mindestsicherungs-Verhandlungen unterbrochen

Grünen fordern raschen Ersatz für Sonja Wehsely - © APA

Die Verhandlungen über die Reform der Mindestsicherung in Wien sind nach dem Rücktritt von Sonja Wehsely (SPÖ) unterbrochen worden. Das kritisierte die Sozialsprecherin der Wiener Grünen, Birgit Hebein, in einer Aussendung am Mittwoch. Sie äußerte zwar “vollstes Verständnis für die Personal-Diskussionen in der SPÖ”, pochte aber auf eine rasche Weiterführung der Verhandlungen.